Differenziata a Campobasso, ecco le spese

CAMPOBASSO

Sul sito internet di Palazzo San Giorgio il riepilogo delle spese del Comune per la raccolta differenziata. Ripercorriamo la storia. Si tratta di 2 milioni di euro richiesti alla Regione nel 2010 dall’ex sindaco di Campobasso, Luigi Di Bartolomeo, per la realizzazione di un efficiente sistema di raccolta differenziata in città. Con la determina del Direttore Generale, a luglio del 2013, la Regione Molise prese atto del progetto esecutivo presentato dal Comune di Campobasso e del relativo quadro economico disponendo la concessione del finanziamento di 2milioni di euro per la realizzazione del “Progetto per la raccolta differenziata integrata”.

Questo il quadro di sintesi dell’elenco degli investimenti del Comune (post aggiudicazione): 42.700 euro (gara ancora in corso) per la fornitura di 875mila buste biodegradabili; circa 239mila euro per attrezzature varie; circa 123mila euro per bidoni carellati; circa 1 milione e 100mila euro per automezzi e logistica; circa 168mila euro per sistema ecostop raccolta di prossimità al centro storico.