«Differenze di genere» la tavola rotonda anti-violenza a Campomarino

Tavola rotonda importante lunedì scorso a Campomarino,

nell’ambito delle iniziative per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne #amaledonne

REDAZIONE TERMOLI

A Palazzo Norante, dalle 17, sono intervenuti il coordinatore dell’Ambito sociale territoriale di zona Antonio Russo, l’avvocato Tina De Michele del centro antiviolenza BeFree, il tenente colonnello dell’Arma Fabio Ficuciello, comandante della compagnia di Termoli, lo psicologo Alessio Bianconi e l’avvocato Giuseppe Di Carlo. L’evento è organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali di Campomarino, dall’Ats di Termoli e dal centro antiviolenza di Termoli. In avvio anche i saluti dell’amministrazione locale, col sindaco Piero Donato Silvestri e il vice sindaco Rossella Panarese, anche assessore ai Servizi sociali. Intervenuti, inoltre, l’assessore comunale di Termoli alle Politiche sociali, Silvana Ciciola e la presidente del Consiglio comunale di Campomarino Carmen Carriero. Dell’intervento dell’ufficiale dell’Arma abbiamo riferito ieri, con la notizia dell’arresto per violenza sessuale. La tavola rotonda è stata incentrata sul tema “Differenze di genere”. L’intento era quello di far conoscere quanto più possibile ai cittadini quello che è il lavoro di rete svolto sul territorio. Obiettivo: diffondere informazioni al fine di far conoscere e supportare le donne vittime di violenza. All’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale e dai Servizi Sociali del Comune di Campomarino, hanno partecipato diverse figure professionali che operano sul territorio.