Diffamò Travaglini, i legali di D’Ascanio: “Decisione ingiusta. Faremo appello”

“La decisione del giudice di Larino nei confronti di Nicola D’Ascanio è profondamente ingiusta”. E’ il commento degli avvocati Nicolino Di Bello e Danilo Leva, legali dell’ex presidente della Provincia di Campobasso, Nicola D’Ascanio che è stato condannato a 6 mesi pena sospesa per la diffamazione all’ex sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini, avvenuta, a detta dei giudici, in campagna elettorale 2015.

“La decisione del Giudice di Larino nei confronti di Nicola D’Ascanio è profondamente ingiusta – affermano gli avvocati Di Bello e Leva – Nicola D’Ascanio non ha mai attaccato Travaglini sul piano personale e non si è mai abbandonato in gratuite contumelie, ma si è sempre limitato a censurarne l’operato e l’azione amministrativa, esercitando il diritto di critica politica espressamente riconosciuto dalla Carta Costituzionale.

Leggeremo con attenzione le motivazioni del Tribunale, che non si conoscono ancora, e ricorreremo in Appello per ribaltare l’esito del giudizio di I grado”.