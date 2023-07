Difesa Grande Termoli 2016: Lino Miele nuovo responsabile area tecnica settore giovanile

Il Difesa Grande Termoli 2016 ha scelto Lino Miele, come responsabile area tecnica del settore giovanile, per la stagione 2023/2024. Oggi docente di scienze motorie, la carriera sportiva di Lino Miele, inizia negli anni ’90 come allenatore della Juniores dell’US Termoli e prosegue per un decennio come responsabile dell’area tecnica nella scuola calcio del San Pietro e Paolo. Dal 2000 mister Miele fa il suo esordio nei campionati dilettantistici molisani, allenando il Larino in Promozione, l’SGM Basso Molise in Eccellenza e il Montenero nel campionato Interregionale. Ma la passione per il calcio giovanile è più forte da decidere di tornare dal 2006 al 2020, come responsabile area tecnica del settore giovanile della Polisportiva San Pietro e Paolo. Nel 2021 l’esperienza con i Giovanissimi nazionali del Campobasso Calcio.

Il Club dà il benvenuto a mister Miele, augurandogli un grosso in bocca al lupo e un buon lavoro.