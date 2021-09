Difesa della sanità pubblica, un video per mobilitare i molisani

Dopo la petizione arrivata per ora a dodicimila firme, ora c’è anche un video, che sicuramente diverrà virale sui Social, per mobilitare le masse e spingerle a partecipare alla grande manifestazione di protesta del prossimo 30 settembre a Campobasso. Il video, molto suggestivo, è stato realizzato con la voce del giovane campobassano Giuseppe Bianchi e invita tutto il Molise a scendere in piazza.

È questo l’auspicio degli organizzatori, convinti della loro iniziativa che dicono: “Nessun centro covid, nessun servizio specialistico, la sanità consegnata in mano ai privati. Queste sono le ragioni per cui, insieme agli altri comitati del Forum per la difesa della Sanità Pubblica di qualità del #Molise, il 30 settembre saremo in piazza. La salute non è una merce!”.