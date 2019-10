Difesa del clima e colori vivi: i nuovi murales dell’ex Romagnoli (FOTO)

Draw The Line, terminata la manifestazione organizzata dall’associazione Malatesta

Non è passata in sordina la manifestazione organizzata dall’Associazione Malatesta di Campobasso che, dal 27 al 29 settembre, ha visto impegnati 30 artisti, provenienti da tutta Italia, per ridipingere i muri dell’ex Romagnoli. Un evento di arte, musica e sport, grazie anche all’iniziativa del Comune di Campobasso “Urban Sport Day”, aperto a tutti i ragazzi della città che hanno partecipato con entusiasmo ed animano una zona della città che, quotidianamente funziona esclusivamente come parcheggio.

Una manifestazione, quella dell’associazione Malatesta, che, prima di iniziare, aveva però sollevato qualche polemica per la cancellazione dei murales dedicati alle vecchie glorie del calcio rossoblù e ad altri personaggi campobassani che, negli anni scorsi, ci hanno lasciato.

Oggi i muri della curva sud del vecchio stadio di Campobasso hanno cambiato fisionomia e si sono riempiti di colori, oltre al classico rossoblù della scalinata, in onore della città. Nei nuovi disegni che hanno colorato i muri dell’ex Romagnoli c’è il ricordo di Sopa, uno degli ideatori del Draw The Line, c’è un ragazzino che guarda il pianeta terra esplodere tra la sofferenza di alcuni animali e una foresta che brucia alle sue spalle, c’è il viso di un ragazzo che guarda il cielo, c’è, ancora, il viso di una donna che rappresenta il simbolo della città di Campobasso con le sei torri e i colori rossoblù. «Questa volta non c’è stato un tema da seguire ma ogni artista ha scelto, in autonomia, cosa disegnare» hanno spiegato dall’associazione Malatesta. «Il Draw The Line rappresenta un’opportunità unica per attirare gente e per riqualificare le aree della città, come stiamo facendo ormai da anni» hanno concluso dall’associazione Malatesta, pronti a dipingere nuovi muri della città.