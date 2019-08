Difende il compagno e si scaglia contro i Carabinieri, denunciata per oltraggio

A Ripalimosani in occasione del Palio delle Quercigliole

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri del Stazione di Ripalimosani (CB) della Compagnia di Campobasso, hanno denunciato in stato di libertà una donna 31enne per resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Infatti, durante i festeggiamenti in occasione del 216° Palio delle Quercigliole che si stava svolgendo nell’omonima località in Ripalimosani (CB), scoppiava una lite tra due uomini davanti uno stand enogastronomico che costringeva i Carabinieri presenti in servizio di ordine pubblico ad intervenire per separare i due litiganti.

All’improvviso, la donna, fidanzata di uno dei due litiganti ed in evidente stato di agitazione, si scagliava contro uno dei carabinieri intervenuti a sedare la rissa, colpendolo ripetutamente ed offendendolo.

La donna veniva immediatamente bloccata e, una volta riportata la calma, tutti i coinvolti sono stati identificati, mentre la ragazza è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria alla quale dovrà rispondere dei reati di resistenza, oltraggio e lesioni a P.U.