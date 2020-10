“Dietro ogni attività c’è un essere umano”, la protesta unisce Abruzzo e Molise

“Dietro ogni attività c’è un essere umano”. E’ questo il grido di allarme che è stato lanciato dai commercianti di Abruzzo e Molise che si sono ritrovati a San Salvo Marina ieri sera per protestare contro le decisioni del Governo Conte di chiudere bar, pub, ristoranti ed altre categorie a causa dell’escalation dei contagi da Covid-19. La manifestazione nasce “perché l’ultimo Dpcm – ha affermato Antonio D’Aulerio – sta portando la nostra categoria all’esasperazione. Siamo stati definiti categorie non essenziali dimenticando il nostro diritto al lavoro. Il lavoro è essenziale a prescindere dalla categoria a cui si appartiene. Ogni lavoro non è fine a se stesso. Siamo tutti piccoli pezzi di un ingranaggio perfetto. Faccio un esempio – ha affermato ancora – se si ferma la ristorazione, si fermano anche camerieri, cuochi, fotografi, dj, animazione, allestimenti e tutto il resto delle attività che hanno sempre rispettato le indicazioni dettate dal Governo per garantire la salute di tutti. Il virus non ha orari né preferenze, ci aspettiamo semplicemente che il Governo ci permetta di continuare a lavorare applicando le giuste precauzioni. In questi mesi abbiamo fatto dei grandi sacrifici ma ora è il momento di dire basta”.

