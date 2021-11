Dietro le quinte del Black Friday

di Marianna Meffe

È da poco finito il Black Friday, il venerdì nero in cui quasi tutte le attività promuovono sconti esagerati.

Nel caso di grandi magazzini e warehouse queste percentuali possono arrivare fino al 70% e oltre.

Per il consumatore questa potrebbe apparire come un’ottima notizia, ma se teniamo in mente che le aziende mirano sempre al profitto, il fatto che riescano a ricavare un guadagno anche a prezzi stracciati è un campanello d’allarme.

Sia per l’esagerato gonfiaggio che viene effettuato in tempi normali, sia perché, a parità di costi fissi, ciò che vanno a tagliare sono inevitabilmente gli stipendi dei lavoratori.

Questo discorso è vero soprattutto per catene fast fashion (tipo Shein, per intenderci): vestiti e accessori a prezzi rosicati e spesso scontatissimi. Ma chi paga davvero queste magliette? Chi sconta il prezzo degli sconti?

I lavoratori sottopagati in qualche fabbrica, probabilmente in Cina o in Bangladesh, paese che negli ultimi anni ha aumentato la mole di esportazioni, posizionandosi nella top 3 dei paesi produttori di indumenti (insieme a Cina e Vietnam).

In questi paesi, infatti, il costo della manodopera è bassissimo e non sono pochi i brand (anche i più costosi), che decentralizzano la produzione andando ad alimentare un sistema sempre meno democratico: bassi costi di manodopera vuol dire infatti inesistenti condizioni di sicurezza sul lavoro e una vita condotta al di sotto della soglia di povertà.

E questo non è nemmeno l’unica macchia nel curriculum del Black friday: l’ingente aumento di acquisti ingolfa le operazioni, rallentandole e sovraccaricando il sistema.

Il tutto si traduce in più viaggi, più inquinamento, maggiori sforzi organizzativi, spreco di energia, denaro e risorse. Secondo una stima nel Regno Unito l’anno scorso sono state prodotto 400mila tonnellate di CO2 in più durante il BlackFriday.

E basta pensare alla quantità enorme di imballaggi richiesta, per capire che anche il consumo di plastica e carta aumenta a dismisura in queste occasioni.

Il tutto per acquisti spesso non necessari ma indotti semplicemente dall’esigenza consumistica di approfittare di sconti folli, perché “chissà quando ricapita”.

La domanda da porsi di fronte a questi sconti spesso fasulli è, ne ho davvero bisogno? Per risponderci citiamo Vivienne Westwood: “Buy Less, Choose Well, Make it Last”.