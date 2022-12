Dietro la bufera

di Marianna Meffe

L’ondata di clima artico che ha investito l’America ha, per la sua suggestiva intensità, delle fattezze quasi cinematografiche.

Come in ogni film distopico che si rispetti, sembra che anche nella realtà l’apocalisse cominci dagli States.

Ma se un caso è sintomo del notevole egocentrismo di Hollywood, l’altro è la realtà, e questa storia è cominciata da ben prima degli ultimi giorni.

Hanno un bel daffare i telegiornali a bollarlo come maltempo e a presentare i dati scarni di vittime e dispersi: come si può non notare il fil rouge che unisce tutti gli eventi climatici epocali a cui abbiamo assistito nell’ultimo anno?

Non è tanto il cosa, ma il quanto (in termini di intensità e frequenza): l’intensificarsi di fenomeni periodici e ciclici altrimenti normali, come le ondate di gelo e calore, è una diretta conseguenza del Global Warming.

L’ultimo tassello del puzzle è la città di Buffalo, nello stato di New York (il più colpito dalle bufere): sembra uscita da un film di guerra, “una guerra con Madre Natura”, ha dichiarato la governatrice Kathy Hochul.

Dimenticandosi però che la natura sta combattendo una guerra di difesa e che gli attaccanti siamo noi: questo sovvertimento delle parti, per quanto impopolare da operare ora, è necessario per affrontare responsabilmente un fenomeno che trascende il singolo e investe su larga scala tutto il genere umano.

È infatti doveroso riflettere sulle conseguenze meno visibili di questi eventi; prendiamo il caso dell’America: migliaia di persone, abituate a vivere comodamente, lasciate senza gas ed elettricità.

La paura non è (solo) per la loro sopravvivenza (c’è chi una vera guerra al freddo la sta vivendo in questo stesso istante), quanto per le risposte psicologiche che questo innesca.

Una società che fonda la sua sicurezza anche sull’accessibilità di servizi come l’elettricità, da una mancanza di quest’ultima verrà per forza compromessa.

Le storie di negozi saccheggiati e scaffali svuotati si sprecano, tra la paura di finire sepolti in casa senza viveri e la frenesia del semplice “poterlo fare”.

Insomma, nel racconto dei cambiamenti climatici non possiamo trascurare di parlare dei comportamenti umani di risposta alle conseguenze più materiali di questi disastri.

Un mondo senza elettricità, preda della natura, privato di tutti i suoi agi: non fa presagire certo comportamenti virtuosi.

La raccomandazione in America al momento è quella di stare in casa per la propria incolumità personale. E no, non solo per paura di morire di freddo.

Combattere il cambiamento climatico significa combattere per salvarsi la vita, in modi spesso molto meno banali di quanto sembri.