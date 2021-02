Dietro il suicidio del 23enne una vicenda giudiziaria: potrebbe non aver retto alle accuse. Si dichiarava innocente

La gente si interroga, la famiglia si dispera, due comunità, quelle di Ferrazzano e Campobasso, non sanno darsi risposte. Una vita che si spegne così, tragicamente, tocca il cuore di ognuno e ognuno non sa cosa dire. Una vicenda dolorosa dietro il ragazzo di 23 anni che questa mattina ha compiuto il gesto estremo togliendosi la vita a Ferrazzano. E non c’è mai un perché a tutto questo. Anche se tre anni fa la cronaca molisana raccontò che lui fu indagato per un caso di presunti abusi sessuali nella notte di Capodanno, accusato da colei che ritenne essere la vittima di quell’episodio che stava avendo sviluppi giudiziari in fase preliminare. Accuse che lui stesso aveva sempre negato difendendosi strenuamente nel tentativo di affermare la propria innocenza.