Dietro al “caos Giunta”, la perenne guerra Iorio-Patriciello

L’europarlamentare vorrebbe Mazzuto fuori perché “accusato” di essere vicino all’ex governatore

La Calenda e i leghisti di Campobasso sembrerebbero opporsi all’ingresso della Romagnuolo

“Leggere” l’attuale situazione politica regionale è diventato esercizio assai arduo. Troppi i veleni e le ripicche, colpi bassi e “coltellate” alle spalle che stanno caratterizzando questo corso della storia regionale. A discapito, questo è lapalissiano, del popolo molisano. Che continua a fare i conti con i consueti, gravi, problemi. Mentre la maggioranza si accapiglia per le poltrone e per conquistare posti al sole. Una maggioranza, anche questo è lapalissiano, completamente spaccata. Ma non da ora. Adesso i nodi sono solo venuti al pettine, con la legge sul trasporto pubblico in cui il centrodestra è stato clamorosamente battuto, ed è difficile districarli. E da questa situazione che è nato il “caos Giunta”. Il presidente Toma è a caccia di un voto per ridare linfa alla sua maggioranza e non vivere col patema ogni votazione in Aula. Voto che per lui può arrivare da qualsiasi strada, dal rimpasto di Giunta o dal rientro all’ovile di qualche pecorella smarrita. Ed è quest’ultima l’eventualità che si sta facendo strada nelle ultime ore. Sembrerebbe, infatti, che Mena Calenda sia pronta a rivestire i panni della guerriera leghista e tornare a sventolare la bandiera del Carroccio. Tornando nella Lega, e quindi in maggioranza, il suo voto all’esecutivo sarà garantito. L’altra strada, invece, porta alla sostituzione dell’assessore Mazzuto con Aida Romagnuolo. Questa sembrava la via più percorribile, dal momento che avrebbe risolto in un solo colpo i problemi di maggioranza (in consiglio sarebbe entrato Ciccarella della Lega che avrebbe garantito il suo voto), la rappresentanza di genere e quella territoriale, visto che la Romagnuolo è espressione del Basso Molise. Queste le due strade per arrivare alla “pace”. Strade lastricate, però, di quei colpi bassi, quelle ripicche e “coltellate” di cui dicevamo in apertura. I retroscena, infatti, sono da brividi. Dietro le due opzioni ci sarebbe la perenne guerra Iorio-Patriciello che caratterizza la storia politica molisana da un ventennio. Da indiscrezioni sembrerebbe che l’europarlamentare vorrebbe Mazzuto fuori dalla Giunta e dentro la Romagnuolo. Questo perché Patriciello non vedrebbe di buon occhio un paventato riavvicinamento tra Michele Iorio e Luigi Mazzuto (da sempre quest’ultimo è riconosciuto come uomo dell’ex governatore). Tra le altre cose sembrerebbe anche che Mazzuto sia stato avvistato a Isernia nei pressi dello studio di Iorio. Da qui i dubbi di Patriciello che lo vorrebbe fuori dall’esecutivo. Anche altri esponenti della maggioranza, però, come Di Lucente, preferirebbero l’allontanamento dell’assessore leghista.

Di contro, però, c’è chi si oppone fermamente all’ingresso in Giunta di Aida Romagnuolo. Tra questi, sempre secondo le informazioni incontrollate circolate nelle ultime ore, ci sarebbe l’amica/nemica di sempre Mena Calenda. Che non gradirebbe di vedere la sua compagna di banco lasciare il posto in Consiglio per raggiungere i banchi dell’esecutivo. Tanto da essere pronta, come sembra, ad accettare il ritorno nella Lega e quindi nella maggioranza e a tenersi Mazzuto in Giunta che in passato aveva anche aspramente criticato. Propenso allo status quo anche Michele Iorio, proprio per via del rinnovato feeling, così raccontano i ben informati, con l’assessore Mazzuto. Infine ci sarebbero anche i leghisti di Campobasso ad opporsi alla promozione della Romagnuolo. Sempre da indiscrezioni apprendiamo che nella chat della Lega Molise, nella quale ci sarebbe anche il coordinatore regionale Colla, alcuni consiglieri comunali del capoluogo avrebbe consigliato di lasciare Mazzuto al proprio posto.

Insomma la situazione è tutt’altro che fluida e venirne a capo appare impresa improba. Il tutto, però, dovrebbe essere chiaro lunedì. Quando il governatore Toma vorrebbe andare in Consiglio regionale con la soluzione in tasca. Per potersi così occupare, finalmente, dei problemi dei molisani.

Mimmo di Iorio