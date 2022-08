Diego Scarano commissario della Lega a Trivento

Nell’ambito della riorganizzazione del partito, il commissario regionale del Carroccio in Molise Michele Marone ha ridisegnato i referenti territoriali.

A tal riguardo si è deciso di premiare coloro che si sono impegnati nel corso degli anni, che hanno aderito con passione, che ci hanno messo la faccia anche nei momenti più difficili, che hanno dimostrato attitudine al dialogo, al confronto con la gente, una serie di qualità in grado di risollevare le sorti della Lega a pochi mesi dalle regionali e a poche settimane delle Politiche.

A Trivento si è deciso di affidare le sorti del partito a Giacomo Scarano, già consolidato nella espressione del partito e forte di esperienze nella destra in generale, ex militante forzanovista, e nella amministrazione della cosa pubblica. Giovane ed esperto consigliere comunale in carica nonché referente sindacale dell’Ugl in fabbrica, Diego Scarano avrà il compito di guidare la Lega nel paese e nel territorio limitrofo.