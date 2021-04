Dieci posti letto di Rianimazione al San Timoteo (VIDEO e GALLERIA FOTO)

E’ stato consegnato ufficialmente oggi, 15 aprile, il modulo prefabbricato per i nuovi posti di terapia intensiva (10) per far fronte all’emergenza sanitaria presso l’ospedale San Timoteo di Termoli. Alla consegna avvenuta questo pomeriggio, intorno alle 16.30, erano presenti il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, il presidente della regione Molise, Donato Toma e la subcommissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro, Annamaria Tomasella. Presente anche il sindaco di Termoli, Francesco Roberti e una rappresentanza medico-sanitaria.

Con il modulo prefabbricato ci saranno 10 posti letto di rianimazione. Il modulo di Termoli insieme a quello di Campobasso (già pronto) e di Isernia (in fase di ultimazione, verrà consegnato la prossima settimana) servirà ad alleggerire il peso che continua a gravare sul reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Con i tre moduli in piena funzione si dovrebbe scongiurare in futuro, in una eventuale escalation di casi, anche il trasferimento, attraverso la procedura Cross, dei pazienti nelle altre regioni come accaduto in questa seconda ondata.

Si tratta, dunque, della seconda opera che viene ultimata. L’intero modulo è allestito con alti standard tecnologici, con stanze separate e a pressione negativa. Ogni posto letto è a tutti gli effetti dotato di tutta la strumentazione tecnologica necessaria. La struttura è stata costruita in adiacenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli ed è collegata con appositi percorsi perché -ha spiegato il presidente Toma- “Può essere utilizzata non solo come Terapia Intensiva ma anche come area grigia e dunque estensione del pronto soccorso”. Tra Campobasso, Termoli e i 6 di Isernia che verranno consegnati la prossima settimana, sono stati creati 26 nuovi posti letto di Terapia Intensiva che si aggiungono ai 39 posti letto già attivati, di cui 26 già Asrem e 13 dei privati accreditati.

“In Molise la fluttuazione dei numeri è molto rapida sia in caso di curva ascendente che discendente -ha spiegato il Dg Florenzano- era dunque necessario realizzare questi moduli anche se l’augurio è quello di non doverli utilizzare”.