Dieci parole, dieci comandamenti: ripresi gli incontri a Montenero di Bisaccia

Riprende il percorso delle Dieci Parole o dei dieci comandamenti, naturalmente nel rispetto delle regole del distanziamento nella comunità per la sicurezza di tutti. Il programma prevede due serate nella chiesa di San Paolo, il mercoledì alle ore 20.45 e il giovedì alle ore 20.45 la stessa catechesi così si potrà partecipare e non ci sarà un afflusso significativo di persone potendosi dividere. Si ricomincerà il 2 e il 3 settembre, naturalmente per partecipare vi invitiamo a scrivere un messaggio whatsapp al numero 3271776401 se verrete mercoledì o giovedì. Ci sono a disposizione 110 posti a serata. È qualcosa di bellissimo poter ricominciare a camminare insieme e poter ascoltare la parola del Signore, ne abbiamo molto bisogno soprattutto vista l’esperienza che abbiamo vissuto in questi mesi e che stiamo ancora vivendo. Vi chiediamo di passare parola a tutte le persone che conoscete visto che possono ancora aggiungersi persone nuove.