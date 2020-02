“Dieci parole… dieci comandamenti”, parte il corso alla Diocesi

Inizierà giovedì 6 febbraio presso il teatrino “San Matteo” della comunità pastorale di Montenero di Bisaccia il cammino per i giovani dall’università in su e degli adulti. «Quello delle “Dieci parole” o dei “Dieci comandamenti” – si legge in una nota stampa – è un cammino di fede ideato nel 1993 da un sacerdote romano, don Fabio Rosini, responsabile per l’ufficio vocazioni della diocesi di Roma rivolte inizialmente ai giovani ma ora vissute da tutti. È attualmente diffuso in tutta Italia, in più di 60 diocesi. L’esperienza è molto arricchente ed aiuta ognuno a riscoprire la propria umanità e la propria fede in relazione al progetto di Dio. Questi incontri hanno il fine primario di introdurre i giovani al discernimento sulla Volontà di Dio, e consentire loro di imparare a prendersi ‘la parte migliore’, intesa come la propria vocazione. A molti questo percorso ha dato senso e addirittura cambiato la vita. Il cammino per giovani dall’università in su e adulti inizierà nella diocesi di Termoli-Larino giovedì 6 febbraio 2020 e si vivrà per quanti lo desiderano ogni giovedì alle ore 20.45 nel teatrino “San Matteo” della comunità Pastorale di Montenero di Bisaccia».