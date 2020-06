Dieci eremi e grotte da visitare in Molise questa estate

Roberto Colella

Vivevano in solitudine gli eremiti, nei luoghi più impervi e distanti da qualsiasi forma di distrazione. In Molise abbiamo alcuni eremi, in particolare nei due dedicati a Sant’Egidio sia quello di Bojano che di Frosolone è possibile incontrare ancora oggi due eremiti. A Bojano ad accogliervi ci sarà Suor Margherita mentre a Frosolone Padre Luciano. Non vi resta che munirvi di uno zaino e partire all’avventura!

1) Eremo San Michele a Foce – Castel San Vincenzo

2) Eremo di Sant’Amico – San Pietro Avellana

3) Eremo di Sant’Egidio – Frosolone

4) Eremo di San Luca – Pescopennataro

5) Eremo di Sant’Egidio – Bojano

6) Grotta di San Michele – Sant’Angelo in Grotte

7) Grotta di San Michele – Castropignano

8) Grotta – chiesa rupestre – Pietracupa

9) Grotta – chiesa rupestre – Santa Maria di Alto Piede – Longano

10) Grotte Morgia Pietravalle – Salcito