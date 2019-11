Dieci anni trascorsi a salvare vite

Per l’occasione l’Avis di Pesche ha organizzato una giornata celebrativa

PESCHE. Una giornata dedicata al volontariato e ai festeggiamenti per un anniversario importante per tutta la comunità, perché donare il sangue è un grande atto di vita. Si è svolta ieri, 25 novembre, a Pesche, la cerimonia per i dieci anni della fondazione dell’Avis locale. In questo periodo la sezione comunale non ha mai fatto mancare il suo contributo, con volontari sempre attivi nel portare avanti la missione che intende perseguire il sodalizio. Un traguardo prestigioso che la presidentessa, Gina Di Gneo, e il direttivo hanno voluto trascorrere insieme ai donatori iscritti, alle associazioni consorelle, alle istituzioni locali e ai cittadini che hanno voluto avvicinarsi al mondo dell’Avis. Alle 11 è stata scoperta e benedetta la targa che è stata apposta proprio nel centro di Pesche, in piazza Cese, dopodiché i presenti, con in testa i labari, hanno raggiunto la chiesa in corteo.

Alle 11,30 la celebrazione della Santa Messa, quindi il gruppo ha condiviso un momento conviviale con i partecipanti.

«Abbiamo voluto festeggiare questa giornata simbolica – ha spiegato la presidentessa dell’Avis di Pesche, Gina Di Gneo -. Come ha detto Margaret Chan, medico che fino al 2017 è stata a capo dell’Organizzazione mondiale della sanità: Donare il sangue rappresenta il più grande atto di vita che chiunque può compiere’. Ed è proprio da questo assunto che noi siamo partiti 10 anni fa. Vogliamo far comprendere a tutti che basta un piccolo gesto per contribuire a salvare delle vite ed è su questo sentiero che la nostra attività proseguirà da qui in poi».