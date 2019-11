Dieci anni trascorsi a salvare vite, l’Avis Pesche festeggia un grande traguardo

Domani, in piazza Cese, la manifestazione con tutte le altre sezioni territoriali

REDAZIONE

Una missione lunga dieci anni. È quella compiuta finora dall’Avis Pesche, associazione divenuta un’istituzione per il piccolo centro dell’isernino e per tutta la regione.

Domani, domenica 24 novembre 2019, la sezione comunale celebrerà il suo primo decennale e per l’occasione la presidentessa Gina Di Gneo e il consiglio direttivo hanno invitato i donatori iscritti, le associazioni ‘consorelle’ e le istituzioni locali a trascorrere insieme una giornata dedicata al volontariato.

Il programma prevede il raduno alle ore 10 in piazza Cese.

Alle 11 verrà scoperta e benedetta la targa che è stata apposta proprio nel centro di Pesche, dopodiché i presenti, con in testa i labari, raggiungeranno la chiesa in corteo.

Alle 11,30 verrà celebrata la Santa Messa, quindi il gruppo condividerà un momento conviviale.

«Abbiamo voluto festeggiare questa giornata simbolica – ha spiegato la presidentessa dell’Avis di Pesche, Gina Di Gneo -. Come ha detto Margaret Chan, medico che fino al 2017 è stata a capo dell’Organizzazione mondiale della sanità: ‘Donare il sangue rappresenta il più grande atto di vita che chiunque può compiere’. Ed è proprio da questo assunto che noi siamo partiti 10 anni fa. Vogliamo far comprendere a tutti che basta un piccolo gesto per contribuire a salvare delle vite ed è su questo sentiero che la nostra attività proseguirà da qui in poi».