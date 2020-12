Dieci anni senza Lucio Milone, il suo ricordo resta vivo più che mai

Se ne è andato esattamente 10 anni fa, con la sua immancabile tuta rossoblù con la quale aveva chiesto di fare l’ultimo viaggio. Ma in questi, lunghi, 10 anni Lucio Milone non è stato mai dimenticato. Anzi, il suo ricordo continua ad essere vivo più che mai tra quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e soprattutto tra quelli che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui. Perché Lucio ha dedicato la sua intera esistenza al movimento calcistico cittadino e soprattutto ai colori rossoblù che per lui erano come una seconda pelle. Ed oggi, a ricordarlo con maggiore affetto, a parte ovviamente familiari e amici, sono tutti quei ragazzi che mister Milone ha allenato negli anni. Ne ricordano il carisma e soprattutto i consigli che ha saputo dispensare, soprattutto ai più giovani, come un buon padre di famiglia. Erano, infatti, proprio i più giovani che Lucio aveva a cuore. Con loro aveva mosso i primi passi nelle Acli, per poi raggiungere il timone delle squadre del capoluogo, in Eccellenza e Promozione. E poi le ultime, entusiasmanti, esperienze in D con i rossoblù al fianco di Paolucci.

Di lui ci piace ricordare anche l’aspetto umano, sempre disponibile e pronto ad aiutare. Anche per questo è stato tra i protagonisti dei Babbi Bikers che sono gli interpreti di una manifestazione di solidarietà divenuta ormai storica a Campobasso. E che si svolge ogni anni nel ricordo di Polpetta e di Lucio.

Un male incurabile non gli ha dato scampo quando aveva soli 52 anni, nel pieno della vita. Ma Lucio Milone ha lasciato una traccia importante del suo passaggio e per questo che a 10 anni dalla sua scomparsa ci piace ricordare l’uomo, prima ancora che il professionista. red