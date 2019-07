Dieci anni senza Alessandro, il mesto canto della 22^ Ares in suo onore

Il canto della 22esima “Ares” dell’8° Reggimento Paracadutisti Guastatori Folgore riecheggia in tutta la sua mestizia per Alessandro Di Lisio nel piazzale del castello Monforte durante la permanenza a Campobasso di una rappresentanza di commilitoni dello sfortunato militare del capoluogo deceduto in Afghanistan esattamente dieci anni fa. Ieri, in occasione dell’intitolazione del giardino adiacente via Petrella, i paradutisti hanno presenziato alla cerimonia alla quale il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha partecipato quale ospite d’onore.