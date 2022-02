Dieci anni fa il Molise fu sommerso dalla neve che bloccò l’intera regione per dieci lunghi giorni

Cominciò a nevicare il 3 febbraio e i fiocchi bianchi continuarono a scendere sul Molise per dieci lunghi giorni, fino al 13 febbraio del 2012. Giusto dieci anni fa. Si registrarono enormi disagi, scuole e uffici chiusi, trasporti bloccati, casolari isolati, animali senza cibo negli allevamenti e difficoltà di trasporto per i dializzati e per gli ammalati. Nell’intera regione la coltre bianca andava dai 50 centimetri delle zone costiere, al metro e mezzo di altezza a Capracotta, Vastogirardi e Pescopennataro, con notevoli difficoltà di circolazione in un territorio praticamente in ginocchio, dopo 24 ore di nevicate ininterrotte. Diverse furono le situazioni critiche con Province, Anas, Comuni e Protezione civile regionale che impiegarono tutti i mezzi a disposizione per tamponare l’emergenza con la raccomandazione ai cittadini di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario e muniti di catene o pneumatici da neve. Una nevicata che, per intensità, ricordò quella dei record del lontano 1956. Oggi a distanza di dieci anni, vi riproponiamo un filmato ripreso da Youtube, realizzato all’epoca da Giuseppe Di Palo. Immagini che ci portano indietro di ben dieci anni.

