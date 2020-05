Didattica online, croce e delizia: «dimostrati forza e limite della tecnologia»

«Sulla didattica a distanza sono stati spesi fiumi di parole ma la verità è che ha dimostrato la forza ma anche il limite della tecnologia». E’ così che Maria Chimisso, dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero di Termoli, ha commentato quanto accaduto nelle ultime settimane a causa dell’emergenza Covid-19. Sotto la lente, nel corso dell’intervista video, le difficoltà incontrate e, allo stesso tempo, il grande aiuto che la didattica a distanza ha dato nel portare a termine i programmi scolastici.

Per la Chimisso, però, è chiaro che «non può sostituire la relazione affettiva che si instaura in classe e che è fondamentale, la base su cui si poggia qualsiasi forma di apprendimento». Focus anche sui prossimi esami di Stato e su quella che potrebbe essere l’organizzazione della scuola nell’immediato futuro.

