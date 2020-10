Protesta degli studenti in piazza Vittorio Emanuele a Campobasso. Gli alunni, ancora una volta puntano il dito contro le numerose carenze del sistema scolastico, ancor più in evidenza durante il periodo legato alla pandemia da Coronavirus. Per questo nella mattinata di venerdì 23 ottobre 2020 hanno deciso di manifestare il proprio dissenso. «Problemi come questi non sono sorti in breve tempo, bensì sono mancanze che la scuola ha da sempre e che un momento di crisi come questo ha portato alla luce maggiormente. La scuola che da sempre rispecchia il sistema in cui viviamo, è entrata in crisi. Stiamo pagando le conseguenze di tagli finanziari che vanno avanti ormai da troppi anni nei confronti della scuola. Non si può chinare la testa quando si parla della nostra salute e quella delle persone che ci stanno accanto. Strutture non pensate per essere scuole non sono a norma, i mezzi pubblici – concludono – non rispettano la sicurezza perché sono pochi e male organizzati».

Didattica, mezzi di trasporto sovraffollati, strutture poco adeguate: studenti in piazza Indietro 1 di 4 Avanti