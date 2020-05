Didattica digitale, il grazie di “Il Mondo e Noi”

L’Associazione “Il Mondo e Noi” esprime piena soddisfazione per l’approvazione dell’avviso pubblico per il sostegno alla didattica digitale, rivolto alle scuole primarie e secondarie di I° grado e al biennio delle scuole secondarie di II° grado della Regione Molise.

L’iniziativa risponde con determinazione all’esigenza di abbattere alcune barriere, ostacolo alla piena integrazione scolastica e sociale.

L’avviso prevede, non solo la dotazione di strumenti digitali a favore delle scuole, ma anche di pacchetti dedicati e validati dal Ministero della Pubblica Istruzione ad alunni con disabilità e soggetti autistici, strumenti che innalzano gli standard educativi di qualità e garantiscono pari opportunità per tutti.



Ringraziamo il Presidente della Giunta Regionale, l’Assessore al ramo e la Giunta intera per aver colto le istanze provenienti dal nostro mondo e ai tecnici che hanno elaborato le linee da loro dettate.

Ci auguriamo che nel pacchetto sociale “Covid”, siano altresì individuate e approvate le iniziative che garantiscono i diritti fondamentali delle persone e diano risposte ai bisogni della nostra comunità regionale.