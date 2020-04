Didattica a distanza, nuove risorse per le scuole molisane

“Dopo gli 85 milioni di euro stanziati nel decreto legge “Cura Italia”, di cui 70 destinati all’acquisto di device per garantire a tutti, in un momento di difficoltà come questo, la possibilità di accedere alla didattica a distanza, sono stati ripartiti tra le regioni anche i fondi PON che la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina aveva annunciato in aula alla Camera dei Deputati lo scorso 22 aprile, rispondendo a un mio question time sull’implementazione della didattica a distanza” .

A dichiararlo Rosa Alba Testamento, Portavoce molisana del MoVimento 5 Stelle in Commissione Cultura e Istruzione di Montecitorio.