Didattica a distanza “inventata” da un capracottese emigrato in Argentina

È stata la famiglia degli imprenditori Di Tella, radicata in Argentina, ma di origine capracottese, a sperimentare, come antesignana, la didattica a distanza (Dad), già agli inizi degli anni Novanta nell’Università telematica che porta il suo nome. È quanto ha ricordato l’economista e accademico Giulio Sapelli nel corso della trasmissione “Quarta Repubblica” su Retequattro. Torcuato Di Tella, nato a Capracotta (Isernia) nel 1892, emigrò in Argentina a soli 13 anni. Dopo la laurea in ingegneria, diventò imprenditore di successo prima nel settore petrolifero, poi nella fabbricazione di macchinari industriali ed elettrodomestici, con oltre diecimila dipendenti e una posizione leader in tutto il Sud America. I due figli Torcuato e Guido, entrambi diventati ministri (il primo è stato anche ambasciatore argentino in Italia), hanno fondato l’Università “Torcuato Di Tella”, dove sono stati precursori della didattica a distanza, oggi tanto citata nel dibattito sulla scuola. Ed è stata l’associazione Forche Caudine”, storico circolo dell’emigrazione molisana, che ha voluto rilanciare questa singolare storia di emigrazione, organizzato anche un incontro pubblico con Torcuato Di Tella.