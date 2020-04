Dicono di essere dell’agenzia funebre Paolucci e chiedono soldi, è una truffa

REDAZIONE TERMOLI

Nella tarda mattinata di oggi sono state diverse le persone che hanno contattato il titolare dell’Agenzia funebre Paolucci di Termoli per chiedere spiegazioni su quello che era accaduto poco prima. «Io sono caduto dalle nuvole- ci ha spiegato Giulio- perché non capivo cosa stesse accadendo». Secondo quanto riferito al titolare, infatti, due persone si sarebbero presentato all’uscio di alcune case per chiedere delle somme di denaro e far firmare dei documenti per una presunta traslazione dei loculi. Una truffa bella e buona che ha fatto scattare il campanello d’allarme al titolare che ha poi dovuto spiegare a chi lo aveva contattato che c’era qualcosa che non andava. Ovviamente il titolare ha spiegato ai malcapitati che non si trattava di persone che avessero a che fare con l’agenzia funebre.