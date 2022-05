Dibattito sulla prevenzione della discriminazione omotransfobica e la condizione dei servizi per le persone transessuali e transgender in Molise

Oggi, martedì 17 maggio, dalle ore 16:30, presso il centro Molise LGBT, in Viale del Castello 68 a Campobasso, in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia è previsto un dibattito sulla prevenzione della discriminazione omotransfobica ed un approfondimento sulla condizione dei servizi per le persone transessuali e transgender in Molise. L’evento è organizzato dal Comune di Campobasso con Arcigay Molise e la Cooperativa Sociale Il Geco.

La città di Campobasso fa parte della Rete Nazionale delle Regioni e degli Enti locali per prevenire e superare l’omotransfobia (Re.a.dy.), e anche quest’anno, come accaduto nel 2021, l’Amministrazione comunale aderisce alla campagna di comunicazione, promossa da tutti i partner della Rete, proprio in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia che ha come claim “Blocca l’odio, condividi il rispetto”.

Interverranno all’evento di oggi 17 maggio presso il centro Molise LGBT: l’avv. Roberto Giammaria, vice-presidente Arcigay Molise; la dott.ssa Michela Musacchio, segretaria Ordine dei Medici Campobasso e Luce Visco, presidente Arcigay Molise e coordinatrice Molise LGBT- centro contro le discriminazioni verso le persone LGBT (lesbiche, gay, bisex e trans). Il dibattito sarà moderato da Sara Ferri, attivista per la tutela dei diritti civili, mediatrice e coordinatrice della Cooperativa Sociale Il Geco.

Il centro Molise LGBT ha, come detto, sede a Campobasso, in Viale del Castello 68 ed è stato attivato dall’ Ufficio per la Promozione della Parità di Trattamento e la Rimozione delle Discriminazioni fondate sulla Razza o sull’origine Etnica (UNAR) – Presidenza del Consiglio dei Ministri.