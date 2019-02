Dialogo sulla Costituzione, Filippo Patroni Griffi ad Isernia

Le immagini Indietro 1 di 16 Avanti

Il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, ospite stamattina presso l’auditorium “Unità d’Italia” di Isernia per partecipare al seminario rivolto alle scuole dal titolo “Dialogo sulla Costituzione – Responsabilità, Diritti e Doveri.

Una sala strapiena per l’evento organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale. Sul palco, insieme al presidente Griffi, anche la dirigente scolastica regionale, Anna Paola Sabatini e il procuratore capo della Repubblica, presso il Tribunale di Isernia, Carlo Fucci. Tante le autorità presenti, tra cui i prefetti di Isernia e Campobasso, il vicepresidente della Regione, Vincenzo Cotugno, il presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Micone.

«Se le regole non ci sono la società ne esce sfaldata – ha dichiarato Patroni Griffi – che ha sottolineato l’importanza di tali eventi con le scolaresche –. Conoscere la Costituzione serve a capire se stessi. La Costituzione italiana nasce in un momento storico molto difficile e nonostante la società vada avanti ci ricorda da dove siamo partiti. Le costituzioni, infatti, sono senza tempo. Pietro Calamandrei, padre costituente diceva: la Costituzione deve vedere lontano, non deve essere miope. La costituzione guarda oltre noi, anche da un punto di vista fisico».