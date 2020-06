Dialogando con la Scuola

L’Associazione “Alesia 2007” Onlus ha il piacere di dialogare con Sergio Genovese, Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mario Pagano” di Campobasso, con il quale da tempo ha intrapreso un percorso di formazione e sensibilizzazione su temi che interessano i giovani, i docenti e la scuola nel suo insieme.

Diplomato all’ISEF di Napoli, laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Cassino e da sempre vicino al mondo dello Sport, Genovese è autore di pubblicazioni che hanno raccontato la storia sociale, sportiva e scolastica di Campobasso.

E’, altresì, docente della Scuola regionale dello Sport del Coni Molise.

Per “Alesia 2007” Onlus è anche l’occasione per ringraziarlo pubblicamente, ancora una volta, per il suo sentito contributo e la sempre convinta disponibilità.

Come vivono i Docenti del Suo Istituto i grandi mutamenti nella Didattica?

I Docenti hanno vissuto senza particolari difficoltà, e con molto spirito solidale, i grandi mutamenti imposti dall’emergenza Covid 19. Gli stessi anzi si sono velocemente adeguati ai ritmi che le nuove modalità della didattica richiedevano.

Vi è una riflessione diffusa sul proprio ruolo professionale da parte dei Docenti ?

I Docenti per definizione devono sviluppare grandi capacità di adattamento. Ed il possesso di tale requisito è la prova per il Docente di avere effettuato un buon percorso di formazione. Ed in effetti i Docenti del Liceo Pagano hanno tutti una esperienza pressoché ventennale, che ha consentito loro l’adattamento anche a queste circostanze.

Come deve svilupparsi a Suo avviso la formazione dei Docenti, a fronte di queste “Nuove Frontiere” della didattica?

Io credo che la formazione dei Docenti, dal punto di vista prettamente professionale, non abbia bisogno di grandi scossoni. Il problema è solo di migliorare la conoscenza cibernetica, nella fondata ipotesi di una didattica a metà tra presenza e distanza. Se si potesse, in evoluzione, costruire un ambiente a distanza che al meglio rappresenti il contesto dell’aula, ecco questo sistema sarebbe da privilegiare, a mio avviso. Al momento, infatti, mi risulta che sono in uso delle piattaforme che rendono difficile per i Docenti relazionarsi con gli Studenti, in mancanza della percezione della mimica attraverso il video. Questa è una defaillance che deve essere superata. Nel mio Istituto le piattaforme adottate sono state congrue in tal senso; anche se perfezionabili in funzione di ottenere una condizione quanto più vicina al clima insuperabile ed insostituibile dell’aula.

A Suo avviso come può essere ripensato il patto educativo tra scuola, famiglia e studenti ?

Io non credo che debbano esserci delle variazioni. Alla luce dell’esperienza maturata in quarantaquattro anni di scuola, ho potuto constatare che il “Patto Educativo” tra Docenti, Studenti e Famiglia, non è mai decollato; e lo dico con molto tristezza. Il Patto avrebbe dovuto nascere senza particolari problemi. Non c’è bisogno di un “patto educativo nuovo”. Mentre c’è bisogno che queste Parti svolgano in modo responsabile ed in sinergia il loro ruolo. Molto spesso invece le varie componenti hanno misconosciuto il limite da non superare. E così non c’è “patto educativo” che tenga. In particolare le Famiglie negli anni hanno adottato uno stile di basso rispetto nei confronti della Scuola. E questo ovviamente non ha determinato effetti positivi soprattutto nell’atteggiamento degli studenti che pian piano hanno voluto costruirsi una Scuola nella quale ad essi stessi è toccato dettare i tempi sconvolgendo ruoli e regole che invece costituiscono il fondamento della crescita educativa. Aggiungo che in questo senso le Scuole si sono lasciate andare senza preoccuparsi del valore insuperabile delle regole che umanizzano e non disorientano. Occorre pertanto implementare una cultura di base, improntata a rapporti sereni e rispettosi ed al perseguimento di obiettivi comuni.

E come può essere meglio declinato il ruolo del Dirigente Scolastico, per un efficace funzionamento della Comunità Educante ?

Lasciatemi dire che il ruolo del Dirigente Scolastico è diventato pieno di zavorre. Basti pensare all’impegno intellettuale richiesto ai Dirigenti in questo periodo di emergenza Covid 19, soprattutto per dare lettura ed applicazione alle tantissime ordinanze intervenute, alcune di complicata comprensione. Chi vive la Scuola con passione e con lo spirito del servizio si confronta con gli ostacoli per superarli. L’impegno del Dirigente Scolastico in questo momento deve essere innanzi tutto proiettato sul civismo da trasmettere agli studenti. Al cospetto dei Giovani, da molti definiti “ragazzi senza volto”, ragazzi protesi alle dipendenze, il Dirigente Scolastico deve proporsi con quei connotati di positività, già cari ai Presidi di una volta e naturalmente da accordare ai tempi che viviamo. Il Dirigente deve fare in modo che la Didattica abbia sempre una contestualizzazione; in maniera tale che qualsiasi percorso di apprendimento rimandi sempre ad una regola morale, dove per morale deve intendersi lealtà, onestà, correttezza e rispetto dei ruoli. Così che i nostri Ragazzi possano scegliere di abbandonare modalità di vita disfunzionali, per percorrere altre strade idonee alla realizzazione dei loro Progetti di Vita. Ed è a tali fini essenziale la fattiva collaborazione delle Famiglie ; in difetto della quale anche i tentativi più disperati della Scuola avranno sempre dei risultati parziali.

E come vede possibile per gli Studenti coniugare la Solidarietà Sociale con la necessaria serenità dell’ esperienza scolastica ?

Bene, lo dicevo prima, gli Studenti devono rimodulare tutto il loro essere. Penso che il Covid 19 abbia evidenziato come rischioso sia stato nel passato frequentare la scuola con la febbre, con il pericolo di contagiare altri studenti e non, pur di rispondere ad una interrogazione, ad un compito in classe ecc… attività queste spesso esasperate nel loro significato. E’ altresì importante e doveroso per le Scuole mantenere un contesto igienico ottimale poiché non sempre il personale preposto acquisisce la consapevolezza del valore di certi diritti che afferiscono agli studenti. Insomma penso che questa grossa problematica che abbiamo vissuto, sia davvero uno spartiacque tra il prima ed il dopo, per Tutti, Adulti e Studenti, ed agli Studenti potrà tornare utile comprendere la necessità di un cambiamento, anche nel modo di concepire la Felicità, non certamente collegata alla perdita, in tutto o in parte, del controllo di sé stessi. La responsabilità di una corretta educazione tocca a Noi Adulti; ma con il contributo e la collaborazione dei Giovani, chiamati a calibrare diversamente la loro Vita. Altrimenti l’orizzonte che abbiamo davanti rischia di apparire sempre più nebuloso. Non avvertire questa urgenza è come volersi girare dall’altra parte.

Quali tematiche logistiche Lei vede emergenti per l’anno scolastico 2020/2021?

Cipreoccupa l’applicazione di tutte le prescrizioni previste sempre per il Covid 19. Alcune di difficile collocazione e di difficile rispetto, atteso che i nostri edifici a volte non hanno le caratteristiche idonee al rispetto del le norme Anti Covid 19.

Quali cambiamenti sostanziali di strategie ed obiettivi Lei considera essenziali per una “Scuola del Futuro”?

Allora, per me la Scuola del Futuro dovrebbe rallentare la rincorsa alla chimera della tecnologia con la quale anche le scuole si riempiono la bocca. Noi siamo cresciuti in un contesto di post-modernismo, coltivando il sogno di andare anche più veloci della modernità. Questa rincorsa ci ha dato tanto in tecnologia ma ci tolto tanto, tantissimo in senso morale. E invece la Scuola ha l’obbligo di costruire l’abito morale per i nostri Giovani. Quindi io chiederei al Ministero un cambiamento della concezione educativa della Scuola. Prima di Dante Alighieri, prima della Seconda Guerra Mondiale, il desiderio vigoroso di ricostruire una coscienza civica per i nostri Ragazzi deve essere l’obiettivo fondamentale, in maniera tale da metterli nella condizione di saper distinguere il bene dal male, poiché il problema serio è che i nostri Giovani oggi non sanno quando stanno nel male e quando stanno nel bene.

Ed in tale ottica Le appare importante un Servizio di Medicina Scolastica e di prevenzione sanitaria?

Certamente, appare importante non tanto a me stesso, che ho sempre creduto in determinati principi; ma mi appare importante per il personale, per le famiglie, per gli Studenti ribadire con fermezza, ed anche con severità, quali debbano essere le norme sanitarie, perché una comunità viva nel rispetto di certe regole.

E Le pare importante garantire un Servizio di Sostegno Psicologico per gli studenti ed i docenti?

Ma, io il sostegno psicologico lo chiederei solo per i Ragazzi che hanno delle problematiche. Poiché a loro noi dobbiamo dare l’educazione a risolvere i problemi anche da soli, senza sempre chiedere l’appoggio di una spalla o la presa di una mano. Altrimenti potrebbero determinarsi gli errori che ho più volte prima specificato.

Quale Messaggio vorrebbe lanciare alle Famiglie degli Studenti?

Io vorrei chiedere alle Famiglie degli Studenti di fare più i Genitori e meno i Sindacalisti dei figli.



Dir. Scolastico Sergio Genovese

In collaborazione con Anna Corallo e Claudio Calcinai