Diabete, al via la campagna di prevenione in regione: test per la glicemia gratuiti nelle farmacie

Parte il Progetto degli Screening per il diabete, messo a punto dalla Regione Molise, in accordo con l’ASReM e la Federazione dei Farmacisti molisani.

Una Campagna di prevenzione immaginata per mettere a disposizione del cittadino tutte le utili indagini tempestive attraverso screening per la prevenzione del rischio di sviluppare questa patologia grave.

Le farmacie riceveranno dall’ASReM tutto il materiale utile alla somministrazione dello screening.

Ad ogni assistito che ne farà richiesta sarà proposto il test per la glicemia ed un questionario per il calcolo del rischio. Nel caso in cui il test della glicemia dovesse rivelare valori superiori a 126 mg/dl, la farmacia consegnerà all’interessato un voucher perché si presenti con urgenza al laboratorio dell’Ospedale competente per territorio (Campobasso, Isernia o Termoli).

Nel caso in cui i valori fossero confermati, il paziente sarà invitato a recarsi in uno dei centri diabetologici autorizzati e quindi dal suo medico di famiglia. Nell’eventualità di valori sotto soglia, invece, i farmacisti annoteranno gli esiti del test in calce ai questionari per il calcolo del rischio diabetico, che verranno raccolti e valutati dall’ASReM che li diffonderà a campagna conclusa.

Il diabete è una patologia ad incidenza crescente, di alta rilevanza per i suoi elevati costi medici, sociali ed economici. Infatti, la diffusione del diabete in Italia è quasi raddoppiata in trent’anni (coinvolgeva il 2,9% della popolazione nel 1980 a fronte del 5,4% degli ultimi dati).

L’obiettivo è quindi quello di far emergere e avviare alle cure i malati che ancora non sanno di esserlo. Scoprire per tempo se si è malati di diabete o se si rischia di diventarlo è fondamentale per ridurre i disagi alle persone, evitando per quanto possibile cure complicate e costose, oltre che intervenire sui costi a carico del Servizio sanitario e dei malati.

Quindi, quest’iniziativa ha un duplice obiettivo quello: di garantire la prevenzione del diabete nella popolazione generale, di qualsiasi età, mediante l’identificazione precoce dei soggetti a rischio e la presa in carico dei soggetti con iperglicemia da parte del Servizio Sanitario Regionale, finalizzata ad una diagnosi tempestiva ed appropriata ed una cura ottimale del diabete per minimizzare il rischio di complicanze acute e croniche.