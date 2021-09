“Di Termoli? Amo la tranquillità”, Emanuel e il video alla città “dove vengo sempre in estate”

“Di Termoli potrei dire che mi piace il mare, il Castello. Ma la verità è che ne amo la tranquillità delle persone che è veramente stupenda da questo punto di vista”. Parola di Emanuel Festino, 22 anni, residente a Ceprano, in provincia di Frosinone, che da anni viene in vacanza nella città simbolo del Basso Molise e che proprio per rendere omaggio alle bellezze di Termoli ha deciso di realizzare un videoclip nel quale ha racchiuso tutto quello che ama della città. “Ho deciso di fare questo video – ci racconta – perché ho la passione per la realizzazione dei video e siccome vengo in vacanza tutte le estati in Molise ho deciso di realizzare questa clip per mostrare le bellezze e le caratteristiche della città alle persone del mio paese”. Un video che ha conquistato tutti perché racconta il Molise con gli occhi di un giovanissimo. A dimostrazione che il Molise esiste e può essere un luogo ideale di vacanza anche per i 20enni.