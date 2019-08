Di Schiavi ce l’ha fatta: multato dopo giorni di attesa

Dopo diversi tentativi è riuscito a farsi sanzionare per aver parcheggiato l’auto sulle strisce blu senza pagare il ticket

ISERNIA

Mai multa fu così attesa. Dopo giorni di estenuante attesa, ieri mattina Feliciantonio Di Schiavi è riuscito nel suo intento: è stato sanzionato per aver lasciato la sua auto in sosta sulle strisce blu senza pagare il ticket. Ora impugnerà il verbale redatto dagli ausiliari del traffico e farà ricorso dinanzi al giudice di pace con la chiara volontà di dimostrare l’illegittimità del provvedimento.

Il referente della Cisl Fp, insieme a Tiziano Di Clemente e Romano De Luca nel corso di una recente conferenza stampa hanno sostenuto che la delibera consiliare n.14/2018, quella dell’esternalizzazione del servizio di gestione degli stalli blu, fissa la tariffa oraria (0,80 centesimi) solo per il 2018. Ergo: le sanzioni comminate nel 2019 sarebbero non valide. Da un punto di vista formale, però, per dimostrare quanto illustrato nell’incontro con i giornalisti serviva un verbale da presentare al giudice, corredato dalla contestazione del multato. Così sabato scorso Di Schiavi ha parcheggiato la sua auto sulle strisce blu di corso Garibaldi senza esibire il ticket. «Poco dopo – ha spiegato Di Schiavi nei giorni scorsi – sono comparsi gli ausiliari del traffico che, come da prassi, stavano rilasciando la notifica di avvenuta sanzione che si affigge sul parabrezza. Ma ho preteso che mi venisse redatto un verbale, così come previsto dall’articolo 200 del codice della strada. In questo modo avrei potuto fare ricorso dinanzi al giudice di pace e chiedere l’acquisizione degli atti. Ma la mia richiesta non ha avuto seguito e gli ausiliari hanno tirato dritto».

I giorni successivi Di Schiavi c’ha riprovato ma la sua Lancia Y è rimasta “illibata”. Ieri mattina, l’ennesimo tentativo. Questa volta, però, andato a buon fine. Il sindacalista ha lasciato la sua auto senza ticket lungo via XIV Maggio e finalmente l’attesa multa con tanto di verbale.

«Mi corre l’obbligo sottolineare ancora una volta – ha spiegato Si Schiavi – che contro questi ragazzi non ho assolutamente nulla. Anzi svolgono al meglio il loro lavoro. La mia battaglia è contro il Comune, protagonista di un provvedimento privo di motivazioni logiche e giuridiche».