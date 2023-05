Di Nunzio: “Confial celebrerà il 1’ Maggio in videoconferenza con Reggio Calabria”

La Festa dei lavoratori sarà celebrata dalla Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori sul tema “Il lavoro nel futuro l’era dell’intelligenza artificiale e del metaverso” e, coerentemente, si svolgerà con un webinar, al quale parteciperanno i dirigenti, i quadri e i militanti dell’organizzazione da tutta Italia, attraverso una piattaforma organizzata dalla Confial.

La relazione introduttiva sarà tenuta dal leader del sindacato Benedetto Di Iacovo, che illustrerà le proposte per il governo sociale della IV “ondata tecnologica”, basata sulla digitalizzazione, la smaterializzazione, l’intelligenza artificiale, il metaverso. Secondo Di Iacovo “l’Economia 4.0 può costituire una risorsa per il mondo del lavoro, ma è necessario modificare il sistema dei diritti sociali e il welfare, estendendoli a quel mondo del lavoro che pur non essendo strettamente subordinato, abbisogna di tutele e rappresentanza, nel quadro di una visione comunitaria”.

Nel corso della sua relazione Di Iacovo illustrerà alcune proposte, in primo luogo uno “Statuto per tutti i lavori” ed una legge per il controllo e la partecipazione sindacale sui luoghi di lavoro, oltre ad una radicale riforma del sistema delle relazioni industriali, in cui si definiscano senza rendite di posizione, ormai anacronistiche, regole certe su rappresentanza, rappresentatività e contrattazione collettiva, rispettose della previsione dell’art. 39 della Costituzione.

Alla relazione del segretario Benedetto Di Iacovo, seguiranno due contributi scientifici di approfondimento, il primo del prof. Maurizio Ballistreri, Docente di Diritto del lavoro presso l’Università di Messina, il secondo del prof. Domenico Marino, docente di economia ed esperto di intelligenza artificiale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

L’iniziativa sarà trasmessa Lunedi 1 Maggio alle ore 15,00 su pagina Facebook @confialnazionale e www.confiatv.it

I quadri della Regione Molise parteciperanno all’incontro formativo/celebrativo per acquisire informazioni sugli elementi innovativi per poter realizzare la “nuova rappresentanza” sindacale.