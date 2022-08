Di Michele (M5S) ‘retrocesso’ ritira la candidatura, Bovio: “Non lo meritavi affatto”

“Meritavi un’ingiustizia del genere? Assolutamente no”. Si è schierato accanto al capogruppo del MoVimento 5Stelle in consiglio comunale a Termoli, Nick Di Michele, il ‘collega’ di partito e di consiliatura Antonio Bovio.

Le dichiarazioni di Bovio arrivano all’indomani della decisione di Di Michele di ritirarsi dalla corsa alle Politiche del 25 settembre.

“Quante battaglie condivise per il bene della collettività e del MoVimento 5 Stelle. Sempre in prima linea togliendo spazio alle famiglie per portare a conoscenza temi e programma di quella forza politica, nata per contrastare la casta e le lobby del potere, per cambiare in meglio questo paese.

Nick per me sei sempre stato un esempio. Giorno dopo giorno mi hai inculcato il significato di fare politica e lottare fino alla fine quando si crede in qualcosa. Ricordo i viaggi a Roma, ad Assisi per il reddito di cittadinanza, Napoli, Palermo per Italia Cinque Stelle e come dimenticare le manifestazioni a Termoli contro il tunnel, depuratore, ex cinema Adriatico, sanità e tanto altro ancora.

Non ti sei mai sottratto ad ascoltare le persone che venivano in sede per parlare dei propri problemi e cercare di aiutarli. E la raccolta viveri per il terremoto del Centro Italia? Abbiamo dovuto dire basta perché non avevamo più spazio. Meritavi un’ingiustizia del genere? Assolutamente no.

La tua candidatura alla Camera sarebbe stata la ciliegina sulla torta per Termoli e tutto il Molise come riconoscenza del tuo lavoro fatto in questi anni. Come dici sempre “Il tempo è galantuomo “ come lo sei tu. Buona campagna elettorale a tutti. Titolo: Il tempo è galantuomo come te Nick”.