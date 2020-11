Di Michele all’attacco: “Il M5S di una volta non c’è più. Decidiamo il futuro insieme”

Che ci sia in atto una rivoluzione, o per meglio dire una spaccatura, pare essere cosa accertata. Idee contrastanti anche a Termoli sul futuro del MoVimento 5Stelle. E così dopo gli Stati Generali che dovrebbero sancire l’avvio della nuova strada del MoVimento 5Stelle, è il capogruppo di Termoli, Nick Di Michele, a mettere nero su bianco i suoi pensieri. Sotto la lente quello che sta accadendo appunto nel MoVimento e la necessità di un cambio di rotta. Sotto la lente, però, anche una certa malinconia per quello che è stato il MoVimento prima di adesso. “Ricordo le assemblee organizzate con i Meet-up i sabato pomeriggio o la domenica mattina – afferma Di Michele – incontri che duravano ore ed ore, tutti parlavano 3 minuti e in quel tempo nessuno dibatteva e si ascoltava, ricordo che eravamo amici si parlava del futuro, dell’ambiente, si parlava dei problemi di tutti e per tutto si voleva trovare una soluzione equa, ricordo delle cene frugali con pizza o qualcosa al volo e tutti contribuivano con quello che avevano in tasca, ricordo delle sedi arrangiate, garage, scantinati, case della nonna o stanze sfitte di qualche attivista, ricordo quei lunghi viaggi per raggiungere i posti più sperduti perché c’era qualcuno che voleva parlarci magari curioso di conoscere il m5s, ricordo quando ai banchetti qualcuno ci chiedeva cosa vendessimo, ricordo i banchetti fatti da 2 massimo 3 persone, ricordo i primi comizi quando grillo arrivava e ti faceva piangere dal ridere e dalle emozioni che ti investivano come un treno, ricordo quando candidarsi era un fastidio e si cercava di votare la persona che si reputava più adatta più preparata più grillina, ricordo quando le decisioni dei primi portavoce venivano prese all’unanimità, ricordo quando c’era il recall e i portavoce dovevano giustificare le loro scelte, ricordo i gruppi Facebook che per entrare dovevi fare 2 banchetti e almeno 3 riunioni, ricordo i viaggi anche notturni per raggiungere Italia a 5 stelle, per raggiungere la marcia di Assisi o le manifestazioni e il bus lo pagavi tu, ricordo le tavolate nei parcheggi degli autogrill dove tutti mangiavano anche chi non aveva portato nulla, ricordo che portavoce equivaleva a portacroce, ricordo i giudizi sommari e le richieste di dimissioni se sbagliavi anche una sciocchezza”. Infine la stoccata: “beh dopo aver letto tutto questo, dimenticando tanto altro ancora, posso dirvi che quel M5S non c’è più. Non rimpiangetelo non correte a ricercarlo perché è cambiato e non ritornerà. Siamo altro, cosa non lo so, ma siamo Altro. Grillo diceva: “Ad un certo punto il M5S non servirà più e in quel momento scomparirà”. Decidiamo almeno questo insieme”.