Di Maio: «Se vinciamo governiamo da soli, senza compromessi» (L’INTERVISTA)

CAMPOBASSO

«Roberto Gravina ha meritato la fiducia dei cittadini di Campobasso e se l’è guadagnata lavorando sul campo. Ora starà ai cittadini decidere se rimettersi in mano alle solite grandi ammucchiate di centrodestra che già governano la Regione, mentre se vinciamo qui, governiamo da soli senza compromessi e senza doverci sottoporre alle solite riunioni di partito in cui ogni capobastone chiede un assessore per sé». Luigi Di Maio, in ritardo di oltre tre quarti d’ora sulla tabella di marcia per la visita al museo dei Misteri di via Trento – breve, ma che breve non poteva essere come non è stata perché la meraviglia di quegli ingegni trascende ogni dimensione spazio-temporale – spiana la strada al suo candidato sindaco, unico in Italia ancora in corsa per il ballottaggio. Nonostante la lettera di fuoco dell’Unione europea arrivata l’altro ieri, Di Maio assicura che «abbasseremo le tasse, faremo il salario minimo orario, daremo più soldi alle scuole, alla sanità; non taglieremo le pensioni né gli aiuti ai disoccupati né quelli alle imprese». E il Molise, vista la situazione drammatica della sanità e del lavoro che mette continuamente a rischio e, per certi versi, annulla persino i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione per i cittadini in termini di accesso alle cure e al lavoro, non può più aspettare.