Di Maio a Campobasso, il Ministro del Lavoro in diretta a Piazzetta Palombo (VIDEO)

CAMPOBASSO

Come da programma, il vicepremier Luigi Di Maio è giunto a Campobasso e a breve parlerà in una Piazzetta Palombo gremita. Il Ministro del Lavoro dopo una breve visita al Museo dei Misteri ha raggiunto il centro storico per tenere il suo comizio. Il Ministro del lavoro è tornato nuovamente in Molise per titare la volata a Roberto Gravina, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle che si sfiderà al ballottaggio il prossimo 9 giugno con Maria Domenica D’Alessandro, aspirante sindaco del centrodestra.

IN EVIDENZA, IL COMIZIO IN DIRETTA DEL VICEPREMIER LUIGI DI MAIO