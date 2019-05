E’ iniziato da poco, ore 19.40 di mercoledì 8 maggio, il comizio in piazza Pepe a Campobasso del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio. In città per supoortare la candidatura di Roberto Gravina, candidato sindaco per i 5 Stelle, e per spiegare le ragioni del voto alle Europee per il Movimento.

IN ALTO LA DIRETTA