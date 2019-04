Di Giandomenico si ritira: «Appoggio Roberti»

REDAZIONE TERMOLI

Era nell’aria già da diversi giorni, anticipata di fatto anche dalle stesse dichiarazioni del diretto interessato. Adesso, a poche ore dal termine della presentazione delle liste l’ufficialità: Remo Di Giandomenico non correrà per la carica di sindaco di Termoli. L’annuncio attraverso una stringata nota stampa. «Avendo concordato e condiviso le linee programmatiche dichiaro di appoggiare la candidatura a sindaco dell’ing. Francesco Roberti, impegnandomi personalmente e con tutti gli amici a sostenerlo in tutta la campagna elettorale». Si tratta di un appoggio importante in vista della campagna elettorale che di fatto “ricuce” tutto il centrodestra con le civiche che avrebbero appoggiato la candidatura di Roberti. Saranno quindi quattro i candidati sindaco Francesco Roberti per il centrodestra, Angelo Sbrocca per il centrosinistra, Nick Di Michele per il MoVimento 5Stelle e Marcella Stumpo per Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra.