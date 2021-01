Di Giacomo (SPP): «Carceri, preoccupa cluster a Larino. Vaccinare agenti e detenuti» (VIDEO)

«A Campobasso e Isernia zero casi. Ho parlato con il Commissario Arcuri: vaccini nelle case circondariali rappresentano una priorità»

«La situazione Covid nelle case circondariali molisane è tranquilla; per quanto riguarda Isernia e Campobasso mi risultano zero casi sia tra i detenuti che gli agenti, desta invece preoccupazione lo stato attuale del carcere di Larino, dove sono stati riscontrati 11 casi tra i detenuti». A parlare il segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo che aggiunge: «Quanto sta accadendo a Larino è fonte di preoccupazione in quanto i casi potrebbero aumentare. Ho parlato la scorsa settimana con Domenico Arcuri (Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19) con il quale dovrò sentirmi nei prossimi giorni, perché vaccinare tutti i detenuti e tutti gli agenti della polizia penitenziaria è una priorità, sicuramente – ha concluso Di Giacomo – rispetto a tutte le altre categorie di persone».