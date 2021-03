Di Giacomo (Spp): «Carceri molisane Covid free. Sul fronte vaccini registriamo grave ritardo» (VIDEO)

«Ad oggi non ci risultano casi in nessuno dei tre istituti penitenziari molisani. Molto grave invece il ritardo per quel che riguarda la somministrazione dei vaccini; ad oggi nemmeno una dose sia ai poliziotti penitenziari che ai detenuti». Così il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, che aggiunge: «In altre regioni d’Italia i poliziotti penitenziari hanno già fatto la prima dose. Preoccupa l’incapacità organizzativa degli addetti ai lavori. Tutte le regioni sono avanti e noi siamo fermi al palo».