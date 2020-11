Di Giacomo ««Carcere di Larino, situazione grave, 38 detenuti positivi» (VIDEO)

«Carcere di Larino la situazione è abbastanza grave con 38 detenuti positivi». La denuncia del segretario generale del S.P.P., Aldo Di Giacomo, che aggiunge: «I tamponi non sono stati fatti. Ho scritto al presidente della Regione e al Prefetto e agli organi dell’amministrazione penitenziaria per sapere di chi sia la responsabilità di un fatto così grave; è impensabile che i lavoratori non riescano a fare i tamponi a distanza di oltre 12 giorni: è un fatto sconcertante e c’è bisogno che qualcuno se ne prenda la responsabilità»