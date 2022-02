Di coppia, con gli animali e per se stessi: le 50 (e più) sfumature dell’amore

Non c’è solo l’amore ‘tradizionale’, quello di coppia, c’è anche quello verso lo stesso sesso. O verso se stessi. C’è l’amore verso i bambini, quello verso gli animali e l’amicizia, uno dei sentimenti più forti che esista.

E ci sono le tipologie di amore più ‘simpatiche’ che vedono protagonista proprio il mondo della natura. Le oltre 500 foto che sono state postate in occasione del contest organizzato dal Quotidiano del Molise in collaborazione con Molise nel Cuore e Matese Ski hanno messo in evidenza tutte le tipologie d’amore.

Passionale, divertente, ironico, a San Valentino l’amore non ha proprio conosciuto limiti. A vincere, poi, è stata la più tradizionale e romantica delle coppie ritratta nella foto postata da Jessica Caprino che ha raccolto 274 like.

A vederle, però, tutte le foto sono belle nella loro unicità. Nel loro essere semplicemente ‘autentiche’.

Abbiamo voluto raccoglierne alcune nella gallery che vedete sotto questo articolo per ricordare che l’amore è bello per il semplice fatto di… essere amore.