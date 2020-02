Di Baggio: «Via al progetto della nuova piscina di Isernia finanziata dalla Regione»

ISERNIA. Ieri, giovedì 27 febbraio, la Giunta d’Apollonio ha approvato il progetto definitivo della nuova piscina comunale di Isernia. Sorgerà al posto della vecchia, che verrà rasa al suolo e ricostruita con criteri avanzati, quali le otto corsie, la vasca da 25 metri idonea per le gare nazionali, oltre che tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa Coni. Per questo potrà essere utilizzata per le gare ufficiali della Federazione Nuoto. La notizia è stata così commentata dall’assessore regionale Roberto Di Baggio: “Isernia comincia a svegliarsi. Dopo 13 mesi dallo stanziamento di due milioni di euro da parte della RegioneMolise, è stato approvato il progetto definitivo della nuova piscina comunale. Complimenti all’Assessore Antonella Matticoli, a tutta la Giunta e alla struttura tecnica, che si sono adoperati per risolvere problemi burocratici e amministrativi. Ora l’augurio è che si proceda spediti verso l’esecuzione dei lavori”.

Il Comune aggiungerà ai due milioni stanziati dalla Regione altri seicentomila euro necessari a realizzare l’impianto natatorio, queste le parole dell’assessore allo Sport, Antonella Matticoli: “Isernia avrà la sua piscina, il lavoro serio ed il gioco di squadra premiano sempre, mi sento di ringraziare il Presidente Toma e l’assessore Roberto Di Baggio per l’impegno mostrato e la concretezza nel portare avanti il progetto, la giunta comunale, il Sindaco e l’area tecnica per avermi supportato nelle varie e articolate fasi dell’iter, ora è il momento di rimboccarsi le maniche e portare a termine gli impegni presi con la città”.