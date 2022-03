Di alcune parole-chiave nella scrittura critica di Oreste Macrì (seconda parte)

Nel centenario della nascita 10 febbraio 1913-14 febbraio 1998

(continuazione)

Ma proseguendo nella disamina, procedo nel seguente modo: nel 1986 Oreste Macrí pubblica un cospicuo volume su Salvatore Quasimodo con tre saggi: uno globale di quello stesso momento; uno del 1938 come premessa alle Poesie dello stesso Quasimodo; uno del 1954 sui Lirici greci (Cfr. O.M, La poesia di Salvatore Quasimodo, Sellerio, Palermo).

Scelgo solo tre parole di diversa sostanza e le commento nei loro contesti, anche sulla base delle frequenze nei rispettivi saggi di provenienza e di epoche così diverse e lontane. In realtà, le tre parole compaiono indifferentemente alle date dei saggi, il che vuol dire che si tratta di parole davvero decisive e sostanziali. Le parole sono: “purezza” (da non confondere proprio in nessun senso con l’espressione “poesia pura”, che è poesia di evasione disincarnata, considerata come in opposizione dalla generazione ermetica). Naturalmente, si esaminano le parole come sostantivi, aggettivi e verbi, ecc. La seconda è “demoniaco” (demonio, dannato, maledetto, satana, lucifero, inferno, ecc.); la terza è “esemplare”. Le tre parole hanno valore tematico e si riferiscono anche alla concezione che Macrí aveva del poeta e della poesia. Tutte e tre le parole dovrebbero poi essere collocate nel quadro generale. Cioè, del significato che apportano nell’intero sistema poetico-letterario. Qui, invece, sono esaminate per il loro proprio significato nel testo; per questo non si danno le citazioni originali, perché servono solo come esempi del modo di usare le parole-chiave che il critico segue; d’altra parte, sarebbe qui impossibile anche per spazio agire in tal senso. Si compie solo una esperienza del vocabolario del critico-scrittore.

“Purezza” è un’attitudine più che un atteggiamento, una semplicità umile che cambia il cuore dell’uomo e lo fa limpido, genuino, originario, portandolo ad una serenità che, nella poesia, è capace di modificare profondamente il linguaggio e le figure, p. es. a contrasto col lusso ferale dannunziano o con la dolcezza del Pascoli. Sul versante di Quasimodo, la sua poesia attraverso la purezza è aiutata a liberarsi dei due registri che si agitano nelle sue parole e le appesantiscono: classicheggiante-decadentistico e vitale-maudit. Questi due registri sono i peggiori nemici di Oreste Macrí. E il cosmo poetico di Quasimodo ne esce allora essenzializzato e purificato. Il poeta siciliano usa due aspetti della parola, da una lato filtra la sua poesia dall’“abnorme contenuto esistenziale”, p. 44; e dall’altro la natura ne viene depurata attraverso il ricorso alla geometria, che rivolge gli oggetti nella loro struttura astratta, lineare, quasi sopprimendo qualunque traccia naturalistica. È la “mente pura e purificatrice del poeta”, p. 49, che supera i complessi modi della sua vita delusa di umanità e inaridita nell’amore sconfitto e si placa nella corrispondenza tra la natura sterilizzata e l’anima affranta. Si ricostituisce così per il critico la auspicabile “pura zona dell’io”, p. 50, un io intatto, che nella purezza, appunto, della visione ricompone la stessa purezza del suo sentimento. E l’anima ristabilita può ritornare all’amore anche in presenza della morte. La purezza trovata dal critico nella parola del poeta è un mezzo per riequilibrare le passioni e i contrasti, come se la scrittura riconsegnasse tutta la propria parola nello spazio puro della pagina, nel foglio della poesia, facendo piazza pulita dei grumi del male, come per un cambio di mondo, di pensiero, di anima. E per il critico questa stessa purezza riporta la parola poetica alla sua essenza accordata sulla vita viva. Come se avesse attraversato il fuoco puro che illimpidisce e filtra le scorie del troppo umano. Insomma, per il critico, si identifica la parola pura come sapiente intervento della poesia che può ridurre al silenzio e perfino occultare e non dire qualcosa che nuoce al poeta e alla poesia e va lasciato in sospeso, nella nebulosa che precede la parola e la scrittura stessa. E che nessuno potrà mai far dire al poeta, salvato dalla sua mente (e dalla sua coscienza), che dice o tace, per il bene di tutti (pubblico compreso). Il critico chiama questo pura energia vitale, diciamo espressione plastica di realizzazione che sovrintende all’esercizio equilibrante della poesia e prima, durante e dopo di essa, specialmente come salvaguardia dell’opera che si vuole purissima sull’abbrivo della mente purificata. Come è proprio della poesia classica, cioè, l’alta poesia, si potrebbe anche dire della poesia assoluta, il sublime umano nella pura forma lirica. Nulla però di pietistico o di inerzia sentimentale o sentimentalistica, solo il pieno controllo della parola nella sua esattezza e nella sua attesa di un ignoto (come per Rebora e la sua “immagine tesa”), che può essere la parola stessa, verso e nella poesia. E questa allora realizzerà il misterioso incontro-superamento della contemplazione delle attese trascendentali cioè del “visibile” attraverso l’“invisibile”, come della storia oggettiva razionalizzata nei suoi valori umani che s’innestano nella parola ed esprimono il pensiero umano, le ansie, le emozioni, le sensazioni e tutto ciò che di terrestre può diventare figura, immagine ed anche suono puro.

A tutto questo provvede il poeta attivo e solo con sé stesso e con la sua parola. E questa è la solitudine della purezza poetica. Il poeta è come un muratore con calce e il filo a piombo, senza altro che la sua mente e il suo cuore. Questa è la poesia nella sua esattezza di classicità, uno stato dell’anima, uno slancio di purezza ed essenzialità primaria, che nella scrittura si fa nuova creazione del mondo che semplifica le passioni e ricrea le cose viste attraverso l’emozione pura del poeta.

Se abbiamo ben compreso questo processo basato sulla elementarità dell’espressione nel rapporto visibile-invisibile, possiamo avvicinarci alla seconda parola, che è più ancora una categoria, una qualificazione tematica che investe l’altro mondo, il mondo infero e demoniaco, oggettivazione del male, della colpa, del delitto, oscuro e della perversione o perdita del bene, il mondo capovolto che da paradiso diventa l’inferno, la prassi del peccato, incarnato nei demoni e in satana il ribelle cacciato dall’eden ed invidioso del bene umano e del divino. Più che una parola tematica, una condizione del ribaltamento dei codici morali ed instaurazione di un comportamento che il critico cerca e ritrova nella poesia quasimodiana simbolicamente rappresentativa della violenza, della distruzione, e di tutti quei modi che annullano l’anima e assumono i simboli angoscianti della perversione, nel mondo inferiore dove regna il fuoco e dove l’amore è macabro resto d’una mistica capovolta, del corpo invece che dell’anima, in una coscienza disperante e negativa in assoluto e che il poeta incarna in figure e simboli (Apollion per Quasimodo) tenebrosi e tombali del mondo infero. In tu:ta la tradizione della poesia occidentale si trova questo aspetto igneo e demonico, dal De Babilonia civitate infernali di Giacomino da Verona (sec, XIII) a Dante, Milton, Victor Hugo, Verlaine, Baudelaire, Byron, Rimbaud, fino all’“angelo nero” di Montale (studiato da Macrí: Due saggi / L’“angelo nero” e il demoniaco nella poesia di Montale… Milella, Lecce 1977), che riduce il suo satana ad un angelo spazzacamino, uno spolvero nero del piombo d’un refuso di stampa, il carbone che unge le bucce delle “bruciate”, o, addirittura, un povero “pollo alla diavola”. C’è poco da ridere, perché il côté satanico (Inno a Satana di Carducci) occupa larga parte dell’opera poetica novecentesca e sarebbe interessante vedere in quali figure del nostro tempo lo incarnano i poeti di oggi. Ma a noi premeva evidenziare come in Quasimodo trovasse posto anche il mito infernale; e, ripeto, è più il caso di una situazione che di una parola-chiave specifica, a disposizione del lettore nel saggio di Macrí, a dimostrazione dello spessore che nella parola viene ad assumere un ambito morale con le espressioni verbali che lo costituiscono.

La terza parola, “esemplare”, è un po’ il simbolo del sublime umano e poetico, tanto che Macrí la inserisce nel titolo della sua prima opera di critica letteraria: Esemplari del sentimento poetico contemporaneo (1941), testo fondamentale ed archetipo della nuova critica della cosiddetta III generazione poetica italiana (Luzi, Gatto, Parronchi, Bigongiari, Sinisgalli, Caproni, Betocchi, Bodini, de Libero, Sereni… Carlo Bo e Macrí per la critica). Tra codesti “esemplari” studiati nel libro vanno Betocchi, Gatto, Quasimodo, Rilke, il critico Giovanni Boine, ecc., tutte figure che evidentemente Macrí considerava decisive per la storia della poesia non solo italiana, figure emblematiche, eroi laici e portatori della fantasia poetica come della suprema “misura” del “conato” – come direbbe G.B. Vico (studiato da Macrí nella sua tesi di laurea, 1934) – sul modello straordinario del Foscolo, che fonda la sua esemplarità sulla tensione del valore umano, nella libertà che si oppone alla morte, in nome della bellezza, quasi un’idea platonica che manifesta la propria essenza nella poesia garantendo al poeta la propria mistica valenza di rappresentante eletto della pura fantasia poetica, come già detto in precedenza. Questa è la dimensione infinita del sublime poetico, il quale, solo, è capace di trasfigurare i miti in archetipi della vicenda poetica, ragione trascendentale che salva dalla morte gli umani. Allora, quando il genere umano si redime del demoniaco greve della storia per diventare archetipo dei grandi valori morali e della invenzione poetica. Esemplari novecenteschi di valore e responsabilità, per Macrí, sono poi: Rebora, Ungaretti, Betocchi, Pessoa, Machado, Eliot, Esenin, Vallejo, Rilke, Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén, Valéry… tutti fondamenti – coi classici Dante, Petrarca, Leopardi, Góngora, Racine… – ben collocati “alle radici dell’uomo europeo”, p. 195.

Gaetano Chiappini