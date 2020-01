Dg Asrem, Toma punta sulla Gallo e alla direzione Salute…un tris di donne per la sanità?

Si rincorrono le indiscrezioni: quasi certo un ruolo di rilievo per la Scafarto

E’ diventata una sorta di Risiko la corsa alla direzione generale dell’Asrem. Con i vertici regionali che cercano di individuare le persone giuste per le caselle vacanti della sanità molisana. Che, come noto, non se la passa affatto bene. L’azienda sanitaria regionale dal 1° settembre è senza guida e ciò, oltre ad avere ripercussioni sull’organizzazione del settore, sta creando anche malumori e preoccupazioni all’interno dell’Asrem.

Al presidente, come noto, è giunta una graduatoria, che dovrebbe contenere sei nomi, dalla quale attingere per la nomina. Il primo problema posto dal presidente riguarda il fatto che la legge prevede una lista dalla quale attingere. E non già una graduatoria. Pertanto il governatore è intenzionato a chiedere chiarimenti alla commissione. Nella graduatoria ci sono sicuramente Lolita Gallo, attualmente al vertice della direzione Salute della Regione Molise, Thomas Schael (nelle grazie del commissario Ida Grossi) attualmente direttore generale dell’azienda sanitaria Chieti-Vasto-Lanciano, Stefano Lorusso, dg dell’Asl di Frosinone, Roberto Grinta, direttore presso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche. Gli altri due nomi restano al momento ignoti. Il curriculum più importante, per esperienza, è certamente quello di Thomas Schael, ma una sua nomina, come nel caso di Lorusso, sembrerebbe improbabile perché entrambi sono stati da poco nominati nei rispettivi ruoli. E allora si sta facendo largo un’ipotesi, secondo i ben informati, che vedrebbe favorita per il vertice Asrem Lolita Gallo. Toma sarebbe intenzionato a nominarla anche per liberare la casella della direzione regionale della Salute che potrebbe andare, sempre secondo indiscrezioni, a Mariolga Mogavero, già dirigente regionale. Il governatore, però, sempre secondo i ben informati, sembrerebbe riporre grande fiducia nell’attuale commissario straordinario dell’Asrem, Maria Virginia Scafarto. Che potrebbe diventare direttore sanitario Asrem, ruolo che fu di Lucchetti. Secondo un’altra ipotesi, invece, sarebbe la Scafarto a finire alla direzione regionale della Salute. Insomma un movimento di pedine che partirebbe dalla nomina al vertice di Lolita Gallo. Siamo, ovviamente, nel campo delle indiscrezioni che, però, potrebbero trovare conferma negli atti ufficiali. L’importante è che si faccia in fretta, perché la sanità molisana non può più attendere. mdi