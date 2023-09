Dg Asrem, si attende la fumata bianca: Capochiani in pole

Sembrano calare le quotazioni di Lolita Gallo, la nomina potrebbe arrivare nella giornata odierna

Forse oggi, lunedì 4 settembre, arriverà la tanto attesa fumata bianca per l’individuazione del nuovo direttore generale dell’Asrem. Due le ipotesi: la nomina di uno dei dodici candidati che hanno fatto la domanda, oppure la scelta di un esterno, in questo caso si andrebbe verso la nomina di un commissario, in quanto sarebbe accantonato il procedimento già avviato.

Comunque il prescelto potrebbe essere, stando alle indiscrezioni, Gianluca Capochiani (in foto di copertina), direttore amministrativo dell’azienda sanitaria Policlinico di Bari. Questo il nome più gettonato, anche se manca ancora la disponibilità dello stesso Capochiani che deve svincolarsi dalla Regione Puglia. Sembrano calare le quotazioni di Lolita Gallo, già direttore generale della salute ed ora anche capodipartimento. Se andasse all’Asrem, alla Regione si verificherebbe un vuoto difficile da colmare.