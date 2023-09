Dg Asrem, Roberti: «Scelto un tecnico preparato. Bilancio? Il governo è al nostro fianco ma servono sacrifici»

L’approvazione è prevista a fine mese. Aumenterà l’Irpef per i redditi sopra i 28mila euro

Sanità e bilancio, i temi maggiormente scottanti per la politica reginale, sono stati affrontati questa mattina, venerdì 8 settembre. Prima con una seduta urgente di Giunta, poi in Consiglio regionale. L’esecutivo ha nominato il nuovo dg Asrem: «Si tratta del dottor Di Santo – ha dichiarato il presidente Roberti – una persona tecnicamente preparata, un medico, direttore di unità complesse a Benevento. Ci siamo affidati ad un tecnico proprio per la riorganizzazione dei nostri ospedali e presto andremo ad affiancarlo con i direttori sanitario e amministrativo. In tal modo, insieme alla struttura commissariale e alla Direzione della Salute cercheremo di iniziare un programma di riordino del sistema sanitario regionale».

In consiglio regionale è approdato il consuntivo 2021 e l’occasione è stata utile per fare il punto della situazione in vista dell’approvazione del Bilancio.

«Stiamo facendo un lavoro certosino – ha proseguito il governatore – e credo che arriveremo a fine mese ad avere il bilancio 2023 e sulla base di questo, sicuramente ci mancherà qualcosa, dovremo concordare con il ministero le azioni da intraprendere. Con il ministero siamo in perfetta sinergia e in contattato quotidiano proprio per risolvere le problematiche del bilancio. Devo dire che Giorgetti si è messo a disposizione, ma anche il ministero della Salute sta verificando quali possibilità si possono mettere in campo in favore del Molise».

L’assessore al bilancio Gianluca Cefaratti, durante il suo intervento in Aula, tra le altre cose ha annunciato il necessario aumento di alcune aliquote. Il governo nazionale ha chiesto dei sacrifici ai molisani e ci sarà l’aumento dell’Irpef per i redditi sopra i 28mila euro, saranno tutelati i redditi più bassi e non sarà toccata l’Irap. «Dobbiamo partire dai numeri cristallizzati nei consuntici 2021 e 2022 – ha chiarito il presidente Roberti – e sulla base di questo decideremo il da farsi. C’è anche una mancata riscossione dei tributi regionali e faremo un’attenta ricognizione sulle entrate mancanti. Sulla base di tutto questo andremo a vedere quale sarà lo sforzo che necessariamente dovremo fare prima noi e poi il governo si metterà al nostro fianco».

